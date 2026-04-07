07 апреля, 18:58

Общество

Новый сезон конкурса "Лица района" стартовал в Москве

Фото: пресс-служба департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы

В Москве стартовал новый сезон конкурса "Лица района", в котором будут представлены полезные для города инициативы. Авторы лучших проектов получат разную помощь, включая информационную и ресурсную поддержку, со стороны столицы. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

"В этом году мы масштабировали конкурс, добавили новые номинации – для некоммерческих организаций, социально ответственного бизнеса и молодежных отраслевых советов," – рассказала заместитель руководителя столичного департамента территориальных органов исполнительной власти Марина Прозорова.

Внутри каждой номинации существуют разные направления: семейные ценности и сообщества, экология, урбанистика и туризм, здравоохранение и инклюзивность, спорт, искусство и творчество, личностное развитие, образование и медиа. По словам Прозоровой, в этом году также было решено добавить патриотическое волонтерство и гуманитарная помощь.

Принять участие в конкурсе можно любому желающему старше 18 лет, заполнив заявку до 31 мая на сайте проекта. Затем участник проходит онлайн-тестирование, представляет свою идею экспертной комиссии, после чего может пройти обучающую программу. По итогам жюри будет оценивать развитие проекта, а авторы получат поддержку.

По информации директора Городского центра профессионального и карьерного развития Евгения Андриенко, за шесть лет проведения акции москвичи подали более 5 тысяч заявок, а 250 инициатив одобрены и поддержаны на городском уровне. Некоторые проекты получили свое развитие и за пределами столицы:

  • акция "Дед Мороз приходит в дом", в которой волонтеры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки поздравляют детей;
  • проект "Имя улиц" знакомит с биографией людей, в честь которых назвали улицы;
  • патриотический фестиваль "День победы", проводимый в более чем 15 городах, знакомит с историей и значимостью Великой Отечественной войны.

В честь начала нового сезона конкурса была проведена пресс-конференция, в которой приняли участие народный артист России Александр Олешко, депутат Госдумы Евгений Попов и советник ректора Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", журналист Олег Леонов.

Ранее стартовал прием заявок на первый открытый конкурс "Новый образ" для молодых проектировщиков. По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, проект поможет начинающим дизайнерам и архитекторам проявить свои способности.

