07 апреля, 14:20

Экономика

В столице стартовал прием заявок на конкурс "Лидеры закупок Москвы. Трансформация"

Фото: комплекс экономической политики города Москвы

В столице начался заявочный этап профессионального конкурса "Лидеры закупок Москвы. Трансформация". Он направлен на выявление лучших специалистов в сфере госзакупок и внедрение эффективных практик в работу столичной системы.

Заммэра Москвы Мария Багреева рассказала, что конкурс проводится во второй раз и уже стал ключевой площадкой для обмена опытом в отрасли. Участникам представляется возможность продемонстрировать проекты, направленные на развитие закупочной системы города, включая совершенствование Единой автоматизированной информационной системы торгов. По итогам 2025 года было подано более тысячи заявок от специалистов из 46 органов исполнительной власти и подведомственных учреждений.

Заявки на участие принимаются до 30 апреля 2026 года. Организаторами выступают департамент города Москвы по конкурентной политике и правительство Москвы.

Как отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, в этом году обновлены правила конкурса и добавлены новые форматы. Участники будут соревноваться в 7 командных и 5 индивидуальных номинациях, проходя тестирование и решая практические кейсы. Финал конкурса состоится 11 сентября, а церемония награждения запланирована на 25 сентября.

По словам руководителя управления кадровых сервисов правительства Москвы Полины Логиновой, такие конкурсы помогают специалистам развивать профессиональные навыки, находить новые подходы к работе и обмениваться лучшими практиками с коллегами. Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте.

Ранее стартовал прием заявок на конкурс "Московские мастера" для сотрудников НКО. Заявки принимаются до 19 апреля. Участвовать могут сотрудники социально ориентированных НКО старше 18 лет, которые имеют регистрацию и работают в столице. При этом опыт работы должен быть от года и выше.

экономикагород

