Визовый центр опроверг информацию об упрощении въезда в Италию для россиян

Сведения о том, что Италия якобы упростила правила получения виз для россиян и сократила сроки их оформления, не соответствуют действительности. Об этом Агентству "Москва" сообщили в визовом центре VMS.

В визовом центре добавили, что никакой информации об электронных визах из консульства не поступало.

Ранее в Сети распространились публикации, согласно которым Италия с 1 июня 2026 года планирует перейти на электронные визы и сократить сроки рассмотрения заявок до 5 дней. В ряде русскоязычных источников утверждалось, что нововведение коснется именно российских туристов.

Подобные сообщения появлялись, в частности, на сайте коммерческого сервиса по оформлению виз VisaHQ. Пользователи отмечали большое количество неточностей в материалах этого сайта, а также на признаки того, что часть контента может быть сгенерирована с помощью искусственного интеллекта (ИИ). В распространяемых публикациях в основном речь шла об электронной визовой системе для туристов, без указания на отдельные условия для граждан России.

В некоторых материалах также приводились слова почетного консула, однако он не является штатным дипломатическим представителем, и официальных сообщений, подтверждающих его заявления, на сайтах дипломатических ведомств нет.

В то же время на сайте консульства Италии в Москве указано, что из-за высокого спроса и приближения летнего сезона срок рассмотрения виз может превышать 40 дней с момента подачи заявления. Заявителям советуют подавать документы заранее и учитывать возможные задержки.

Ранее сообщалось, что соглашение об отмене визовых требований для граждан России и Саудовской Аравии вступит в силу 11 мая. В рамках договоренностей россияне смогут въезжать и находиться на территории королевства без виз не более 90 дней в течение года при условии, что они не будут работать, получать образование или жить в Саудовской Аравии.