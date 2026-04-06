Новости

Новости

06 апреля, 11:16

Политика

Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией вступит в силу 11 мая

Соглашение об отмене визовых требований для граждан России и Саудовской Аравии вступит в силу 11 мая. Об этом сказано на сайте российского МИД.

Документ был подписан кабмином РФ и правительством Саудовской Аравии 1 декабря 2025 года в Эр-Рияде. В рамках договоренностей россияне смогут въезжать и находиться на территории королевства без виз не более 90 дней в течение года при условии, что они не будут работать, получать образование или жить в Саудовской Аравии.

В свою очередь, россияне, которые едут в ту страну по работе, для получения образования, проживания, а также для совершения хаджа или умры, должны будут оформить визу. Аналогичные условия действительны для граждан королевства, которые планируют приехать в Россию.

РФ также может отменить визовый режим с Малайзией, Бахрейном и Кувейтом, а также групповой безвизовый режим с Индией и Вьетнамом. По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, за последние два года страна в 1,5 раза увеличила прирост иностранных туристов. Их количество составило 5,6 миллиона.

За январь 2026 года показатель вырос на 37%. Решетников добавил, что России необходимо прибавить еще 10 миллионов иностранных путешественников.

