Садовод Воронова: на подмосковной даче легко вырастить миндаль и инжир

Инжир, декоративный миндаль и рябину гранатную легко можно вырастить на даче в Подмосковье. Об этом Москве 24 рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Она отметила, что одним из самых неприхотливых в уходе, но очень необычных деревьев можно назвать рябину гранатную.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России В середине сентября на ней созревают кисти сладких, больших, темно-вишневых ягод. При этом какого-то особого места для высадки дерева искать не требуется. К тому же оно неприхотливо в уходе. Такая рябина есть на моем участке, и даже не помню, когда в последний раз к ней подходила – растет сама собой.

Кроме того, в Подмосковье легко вырастить инжир, однако важно выбирать сорта, адаптированные для средней полосы. Правда, большого дерева, как на юге, не будет – скорее вырастет что-то похожее на куст с плодами. Чтобы они были сладкими, необходимо посадить саженец на солнечной стороне, а на зиму укрывать дерево нетканым материалом, подчеркнула садовод.

"Также советую посадить на даче декоративный миндаль. Конечно, собирать урожай с него не получится, зато весной он будет невероятно красиво цвести, практически как сакура. Только сажать дерево важно не в тени, а там, где больше света. И на возвышенности, а ни в коем случае не в овраге, чтобы не застаивалась вода", – добавила эксперт.

Ранее агроном Владимир Викулов рассказал, как правильно планировать посадки в огороде. Он посоветовал не засеивать каждый год одну и ту же грядку культурами одного семейства.