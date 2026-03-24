Садовод Воронова рекомендовала обработать теплицу средством с йодом весной

Провести дезинфекцию и обновить верхний слой грунта нужно в теплице перед новым сезоном. Об этом Москве 24 рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

По ее словам, пока на огороде все еще лежит снег, лучше накидать его в теплицу плотным слоем, чтобы насытить почву влагой.

Воронова добавила, что сам парник надо тщательно помыть внутри и снаружи мыльным раствором, чтобы улучшить светопропускаемость.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов Также весной следует провести дезинфекцию для уничтожения оставшихся с прошлого сезона возбудителей вирусных, бактериальных и грибковых болезней. Лучше всего для этого подходят специальные моющие средства с содержанием йода, которые можно купить в магазине.

Последние обычно разводят в воде согласно инструкции, а потом заливают раствор в пульверизатор и опрыскивают им всю теплицу, а также почву, пояснила Воронова.



"Еще рекомендую каждые три года обновлять верхний слой почвы. Дело в том, что со временем посадки истощают землю, забирая из нее питательные вещества. К тому же ухудшается структура: происходит уплотнение, что делает почву менее проницаемой для воздуха", – пояснила садовод.

Для этого нужно снять хотя бы семь сантиметров земли сверху и насыпать новую, желательно не из огорода, в которой могут быть вредители, а купленную в специализированном магазине, посоветовала Воронова.

Ранее руководитель общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов посоветовал в марте побелить деревья. В противном случае стволы будут сильно нагреваться на ярком солнце, а ночью, когда еще бывают отрицательные температуры, замерзать.