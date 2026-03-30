Новости

Новости

30 марта, 18:37

Агроном Викулов посоветовал высаживать кукурузу на огороде вдали от других культур

Агроном рассказал, как правильно планировать посадки в огороде

Фото: 123RF.com/galka3250

Кукурузу и тыкву стоит сажать дальше от остальных культур, а капусту – ближе к источнику воды. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил агроном Владимир Викулов.

По его словам, основное правило при планировании огорода – стараться не сажать каждый год на одну и ту же грядку одно и то же растение и в целом культуры из одного семейства.

Например, пасленовые (томат, картофель, баклажан, перец) или тыквенные (огурец, тыква) плохо высаживать друг за другом. Дело в том, что почва сильно "устает" от одной культуры. Схожие растения употребляют и выделяют одинаковые вещества, поэтому на следующий год им будет сложно расти на той же земле.
Владимир Викулов
агроном

А вот мнение о том, что какие-то растения могут угнетать рост друг друга, сильно преувеличено, отметил Викулов.

"Также считается, что петрушку стоит сажать рядом с клубникой и земляникой, потому что эфирные масла зелени отпугивают муравьев от ягод. Но на самом деле это не очень помогает", – подчеркнул агроном.

Что действительно важно, так это заранее предугадать, какие растения могут затенять все остальные. В средней полосе света и так очень мало, поэтому избытка солнца, как правило, не бывает. В связи с этим, например, кукурузу или тыкву стоит сажать где-то на краю огорода, подальше от других грядок, посоветовал агроном.

Кроме того, необходимо учитывать, что есть влаголюбивые культуры, которые требуют частого полива. Среди них, например, огурцы, кабачки, патиссоны, тыква, а также капуста. Поэтому такие растения лучше сажать ближе к источнику воды на огороде, пояснил Викулов.

Ранее биолог, агроном Михаил Воробьев посоветовал расстелить на грядках в теплице старую пленку. Это поможет ускорить прогрев почвы за счет дополнительного парникового эффекта.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоэксклюзив

Главное

Почему россияне покупают "красивые" автономера?

Водители скупают подобные знаки, чтобы показать свои финансовые возможности

Человек с такими номерами чувствует себя как рыцарь в доспехах

Читать
закрыть

Как в России планируют бороться с VPN?

Среди идей – плата за международный трафик и ограничение доступа к ряду сервисов

Эксперты уверены: в вопросе присутствует серьезная правовая неопределенность

Читать
закрыть

Зачем россияне покупают камни-питомцы на маркетплейсах?

Главный плюс – полное отсутствие хлопот

Однако эксперты уверены: взрослые покупают такие игрушки из-за чувства одиночества

Читать
закрыть

Что важно знать при покупке дачного участка?

Важны коммуникации: их наличие и стоимость подключения

Перед покупкой стоит запросить правоустанавливающие документы и архивные выписки

Читать
закрыть

Почему в России предложили приравнять питбайки к мотоциклам?

На питбайки, ввозимые в РФ, нет утильсбора, они не проходят таможенную очистку

Каждый год происходят несчастные случаи среди детей, управляющих питбайками

Читать
закрыть

Какие сюрпризы подарит погода москвичам весной-летом 2026 года?

Эксперты предсказывают нашествие комаров в конце апреля – мае

Погода сделала подарок для дачников: высаживать рассаду можно раньше

Читать
закрыть

Как вести себя при встрече с пресмыкающимися?

Рептилия может ужалить, когда ее пытаются поймать, убить или тыкают в нее палкой

Стоит ходить в лес в кроссовках, резиновых сапогах или другой высокой и прочной обуви

Читать
закрыть

Почему колоноскопия стала популярна среди блогеров?

Желание показать все в деталях появляется на фоне подмены понятий "настоящей" и "виртуальной" жизни

Блогеры пытаются удержать внимание любыми способами

Читать
закрыть

