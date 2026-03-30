Агроном Викулов посоветовал высаживать кукурузу на огороде вдали от других культур

Кукурузу и тыкву стоит сажать дальше от остальных культур, а капусту – ближе к источнику воды. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил агроном Владимир Викулов.

По его словам, основное правило при планировании огорода – стараться не сажать каждый год на одну и ту же грядку одно и то же растение и в целом культуры из одного семейства.





Владимир Викулов агроном Например, пасленовые (томат, картофель, баклажан, перец) или тыквенные (огурец, тыква) плохо высаживать друг за другом. Дело в том, что почва сильно "устает" от одной культуры. Схожие растения употребляют и выделяют одинаковые вещества, поэтому на следующий год им будет сложно расти на той же земле.

А вот мнение о том, что какие-то растения могут угнетать рост друг друга, сильно преувеличено, отметил Викулов.

"Также считается, что петрушку стоит сажать рядом с клубникой и земляникой, потому что эфирные масла зелени отпугивают муравьев от ягод. Но на самом деле это не очень помогает", – подчеркнул агроном.

Что действительно важно, так это заранее предугадать, какие растения могут затенять все остальные. В средней полосе света и так очень мало, поэтому избытка солнца, как правило, не бывает. В связи с этим, например, кукурузу или тыкву стоит сажать где-то на краю огорода, подальше от других грядок, посоветовал агроном.

Кроме того, необходимо учитывать, что есть влаголюбивые культуры, которые требуют частого полива. Среди них, например, огурцы, кабачки, патиссоны, тыква, а также капуста. Поэтому такие растения лучше сажать ближе к источнику воды на огороде, пояснил Викулов.

Ранее биолог, агроном Михаил Воробьев посоветовал расстелить на грядках в теплице старую пленку. Это поможет ускорить прогрев почвы за счет дополнительного парникового эффекта.


