Агроном Викулов посоветовал высаживать кукурузу на огороде вдали от других культур

30 марта, 18:37
Кукурузу и тыкву стоит сажать дальше от остальных культур, а капусту – ближе к источнику воды. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил агроном Владимир Викулов.
По его словам, основное правило при планировании огорода – стараться не сажать каждый год на одну и ту же грядку одно и то же растение и в целом культуры из одного семейства.
А вот мнение о том, что какие-то растения могут угнетать рост друг друга, сильно преувеличено, отметил Викулов.
"Также считается, что петрушку стоит сажать рядом с клубникой и земляникой, потому что эфирные масла зелени отпугивают муравьев от ягод. Но на самом деле это не очень помогает", – подчеркнул агроном.
Что действительно важно, так это заранее предугадать, какие растения могут затенять все остальные. В средней полосе света и так очень мало, поэтому избытка солнца, как правило, не бывает. В связи с этим, например, кукурузу или тыкву стоит сажать где-то на краю огорода, подальше от других грядок, посоветовал агроном.
Кроме того, необходимо учитывать, что есть влаголюбивые культуры, которые требуют частого полива. Среди них, например, огурцы, кабачки, патиссоны, тыква, а также капуста. Поэтому такие растения лучше сажать ближе к источнику воды на огороде, пояснил Викулов.
Ранее биолог, агроном Михаил Воробьев посоветовал расстелить на грядках в теплице старую пленку. Это поможет ускорить прогрев почвы за счет дополнительного парникового эффекта.