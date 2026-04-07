В МАХ запустили ленту рекомендаций каналов

В МАХ появилась новая функция – лента рекомендаций каналов. Она доступна в отдельной папке "Каналы". Об этом сообщила пресс-служба сервиса.

Чтобы открыть раздел с подборками, пользователям необходимо обновить приложение. После этого папка "Каналы" появится в правом верхнем углу вкладки "Чаты". Внутри можно просматривать предложенные каналы, читать их описание и подписываться одним нажатием.

В компании отметили, что к началу апреля в МАХ насчитывается около 4,7 миллиона каналов, как публичных, так и приватных. Суммарное число подписок на них превысило 245 миллионов.

До этого MAX начал тестировать стикеры вместе с авторами публичных каналов. В тесте приняли участие инфлюенсеры и СМИ. Присоединиться могут авторы категории "А+".