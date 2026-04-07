Белоусов заявил об опережающем комплектовании ВС России контрактниками

Глава Минобороны России Андрей Белоусов в ходе осмотра нового здания военного комиссариата Москвы заявил, что комплектование Вооруженных сил (ВС) страны военнослужащими по контракту идет с опережением, передает RT.

По его словам, формирование новых подразделений, в свою очередь, осуществляется согласно планам.

Особое внимание, как отметил Белоусов, уделяется подготовке и слаживанию подразделений, в первую очередь – войск беспилотных систем.

Также в осмотре нового здания военкомата в Москве принял участие Сергей Собянин. Мэр рассказал, что в столице существенно усовершенствовали систему воинского учета и призыва. Ранее функции распределялись между 36 военкоматами, а прохождение процедур занимало несколько дней. Сейчас весь процесс может занимать не более двух часов.