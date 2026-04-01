Подразделения группировки войск "Запад" завершили освобождение Луганской Народной Республики (ЛНР) в зоне ответственности. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В свою очередь, подразделения группировки "Север" установили контроль над селом Верхняя Писаревка в Харьковской области, а подразделения группировки "Восток" освободили населенный пункт Бойково в Запорожской области.

Ранее российские бойцы поразили место хранения крылатых ракет большой дальности "Фламинго", авиационную технику Украины, энергетические и транспортные объекты противника, а также пункт запуска БПЛА дальнего действия.

Военнослужащие нанесли удар, используя оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию.