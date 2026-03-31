Российские войска взяли под контроль Малую Корчаковку в Сумской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Малая Корчаковка в Сумской области. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что операция была успешно проведена благодаря активным действиям бойцов подразделения группировки войск "Север".

Ранее сообщалось об освобождении Новоосиново в Харьковской области и Луговского в Запорожской области.

До этого российская армия освободила населенный пункт Никифоровка в ДНР. В Минобороны РФ уточнили, что сделать это смогли бойцы подразделений "Южной" группировки войск.