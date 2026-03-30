Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения Вооруженных сил России взяли под контроль населенные пункты Новоосиново в Харьковской области и Луговское в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Первый пункт перешел под контроль подразделений группировки войск "Запад". Второе село заняли военнослужащие группировки "Восток".

Ранее Вооруженные силы РФ взяли под контроль Ковшаровку в Харьковской области. Освободить населенный пункт удалось благодаря активным и решительным действиям российских войск.

До этого российская армия освободила населенный пункт Никифоровка в ДНР. В Минобороны РФ уточнили, что сделать это смогли бойцы подразделений "Южной" группировки войск.