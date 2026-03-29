ВС РФ поразили место хранения крылатых дальнобойных ракет ВСУ "Фламинго"

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Российская армия поразила за последние сутки место, где хранились крылатые ракеты большой дальности "Фламинго", а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 143 районах. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Удар был нанесен оперативно-тактической авиацией и ударными БПЛА. Также к атаке привлекли ракетные войска и артиллерию.

Помимо мест хранения крылатых ракет и пунктов временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ), российские войска поразили авиационную технику на военных аэродромах, энергетические и транспортные объекты Украины, которые используются в интересах украинских военных, а также места запуска беспилотников дальнего действия.

Ранее российская армия атаковала транспортные объекты Украины, которые используются в интересах украинских военных. По данным Минобороны России, для нанесения удара использовалась оперативно-тактическая авиация и ударные БПЛА. Также были привлечены ракетные и артиллерийские группировки войск Вооруженных сил РФ.

Помимо транспортных объектов, были атакованы места сборки и запуска беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. В результате все цели были поражены.

