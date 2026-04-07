Собянин и Белоусов осмотрели новое здание военного комиссариата Москвы

Сергей Собянин и министр обороны РФ Андрей Белоусов в преддверии Дня сотрудников военных комиссариатов посетили новое здание столичного военкомата, расположенное на улице Яблочкова. В ходе осмотра они оценили условия работы сотрудников и оснащение современного административного здания.

"Пользуясь случаем, хочу поздравить работников военного комиссариата с их профессиональным праздником (День сотрудников военных комиссариатов отмечается 8 апреля. – Прим. ред.). На их плечи возложена огромная миссия, ответственность и огромное количество работы с началом специальной военной операции", – сказал Собянин.

По словам мэра, система воинского учета и призыва в столице была существенно модернизирована. Ранее функции распределялись между 36 военкоматами, а прохождение процедур занимало до нескольких дней. Сейчас, как отметил мэр, весь процесс может занимать не более двух часов.

Собянин добавил, что благодаря цифровизации значительно сократилось число граждан, вызываемых для уточнения данных – с 150 до 20 тысяч человек. Власти заранее располагают необходимой информацией, включая данные об отсрочках, что позволяет не беспокоить студентов и школьников без необходимости.

Мэр подчеркнул, что проект реализован совместно с Минобороны и может быть масштабирован на другие регионы. Эту позицию поддержал Белоусов, отметив, что уже 47 субъектов РФ выразили интерес к внедрению московского опыта.

Министр высоко оценил организацию работы военкомата, включая автоматизацию процессов, продуманную маршрутизацию и комфортные условия для посетителей. Он также сообщил, что набор на контрактную службу идет с опережением графика, а особое внимание уделяется развитию войск беспилотных систем.

Новое 10-этажное здание площадью более 24 тысяч квадратных метров было построено в 2024–2025 годах и открылось для посетителей в январе 2026 года. В здании внедрены стандарты центров "Мои документы": электронная очередь, зоны ожидания и возможность предварительной записи. Всего доступно более 140 услуг воинского учета в формате одного окна, часть сервисов также предоставляется онлайн через портал mos.ru.

Весенний призыв на военную службу начался в этом году в России 1 апреля. В соответствии с указом Владимира Путина, в войска до 15 июля будут призваны 160 тысяч человек.

Отбору подлежат граждане от 18 до 30 лет. В то же время под призыв не подпадают те, кто достиг возраста 27–30 лет до 1 января 2024 года и у кого уже есть военный билет. Президент России поручил кабмину, исполнительным органам регионов и призывным комиссиям обеспечить выполнение призывных мероприятий.

