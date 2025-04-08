В РФ принят закон об исполнении решения о призыве в армию в течение года

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении закон о возможности призыва на военную службу в течение года после принятия соответствующего решения.

Согласно закону, решение о призыве в армию, не исполненное в период его проведения, будет выполнено в течение года в другие периоды призыва на военную службу.

Однако призывная комиссия субъекта России может отменить решение о призыве в армию, если на день исполнения указанного решения появились обстоятельства, которые могут служить основанием для принятия другого решения. У гражданина, которого призвали на военную службу, есть право сообщить в военный комиссариат, где он состоит на воинском учете, о появлении подобных обстоятельств.

Кроме того, согласно закону, от призыва на срочную службу освобождаются добровольцы, не менее шести месяцев принимавшие участие в боевых действиях при проведении контртеррористических операций, а также за пределами России.

Закон также распространяется на добровольцев, которые в ходе боевых действий находились на лечении, в плену, в положении заложника или интернированного в связи с участием в боевых действиях или выполнением задач при проведении КТО.

С 1 апреля по 15 июля в России проходит весенний призыв на военную службу. В войска по указу Владимира Путина поступят 160 тысяч человек.

Отбору в вооруженные силы подлежат граждане от 18 до 30 лет. В то же время под призыв не подпадают те, кто достиг возраста 27–30 лет до 1 января 2024 года и у кого уже есть военный билет.