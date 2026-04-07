Эксперт Миронов: тренд на рестораны без гаджетов не приживется в России

Тренд на бары и рестораны, где запрещено пользоваться телефонами, появился в США, сообщили СМИ. Насколько тенденция может прижиться в России и есть ли в ней преимущества, разбиралась Москва 24.

"Опыт, который я редко испытываю"

Новый формат заведений – бары, в которых запрещено пользоваться смартфонами и другими гаджетами – набирает популярность в США. Такие места появились как минимум в 11 штатах, сообщило издание Axios.

По данным СМИ, причиной тренда послужила мировая практика ограничения использования электронных устройств в школах и на концертах. Владельцы баров решили последовать этому примеру: по их словам, запрет помогает посетителям не переживать за свою приватность. Кроме того, "опция" позволяет уделять время живому общению.

При этом тенденция на цифровой детокс распространилась не только на частные заведения. Например, одна из сетей ресторанов в США предложила бесплатное мороженое тем, кто готов на время положить свой телефон в специальную коробку. А в ряде заведений гаджеты забирают прямо на входе, отмечает СМИ.

Гости таких баров и ресторанов положительно оценили новый формат. По их словам, возможность ужина с партнером без постоянного отвлечения на экран позитивно сказывается на отношениях.





посетительница бара Бар без телефона принес мне опыт, который я редко испытываю. Никаких уведомлений, которые нужно игнорировать, никаких фотографий, которые можно листать, только безраздельное внимание к моему мужу и нашей напряженной игре в скрэббл. Как ни странно, я ушла, чувствуя себя более связанной (с ним), чем когда-либо.

Это далеко не единственный современный тренд, который диктует отказ от гаджетов. В частности, ранее в Сети завирусились ролики с хештегом #analogue, в которых зумеры показывают уклад жизни без высоких технологий. Среди прочего, авторы видео ведут дневники, слушают музыку с помощью плееров, пишут письма и читают бумажные книги. По словам тех, кто практикует такой тренд, им надоели алгоритмы, ИИ-контент и необходимость всегда быть онлайн.

Актуально для России?

Концепция отказа от телефонов в ресторанах или барах вряд ли будет востребована в РФ, поскольку без цифровизации в современном мире не обойтись, отметил в разговоре с Москвой 24 председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов.

"Несмотря на это, идея может сработать как маркетинговый ход. Если ее запустить в какой-либо социальной сети, развить и об этом реально будут говорить, то некоторые могут и заинтересоваться", – рассказал эксперт.

Однако он добавил, что в чистом виде, если нужно полностью ограничить гостей в использовании телефона, концепция не сработает.





Сергей Миронов председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России Сегодня постоянно приходят сообщения, все находятся в движении, поэтому посетители не смогут отказаться от смартфонов в пользу еды. Перекос будет в сторону негативного восприятия такой концепции, а не идеи душевного времяпрепровождения в компании, что принесет заведению прямые убытки.

В свою очередь, психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим в беседе с Москвой 24 отметила, что идея таких заведений возникла в ответ на запросы общества. На сегодняшний день количество живого общения катастрофически уменьшилось, что крайне негативно отражается на психике.

"Постоянное нахождение в онлайн – это меньше близких, теплых отношений. Работа мозга находится в режиме "экономии", из-за чего начинается клиповое мышление. Все это приводит к тому, что в коре органа образуется меньше связей, и развитие пользователя гаджета происходит не так активно", – рассказала психолог.

Она добавила, что при таком образе жизни человек существует на поверхностном уровне. Ему не хватает глубины, присутствия "здесь и сейчас", чтобы почувствовать счастье и ощущение удовлетворенности происходящим.





Софья Сулим психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Думаю, предложенная концепция может быть востребована в России, потому что наш народ – это про живое, настоящее и душевное общение. То есть в таком случае будет реализована наша ментальность. Это нужно, потому что люди в целом не индивидуалисты, а коллективисты.

Однако она не стала отрицать, что появится категория людей, которая не увидит потребности в подобных заведениях. Скорее всего, это коснется более молодого поколения, которым важно оставаться онлайн, заключила Сулим.

