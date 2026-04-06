Новости

Новости

06 апреля, 19:14

Общество
Психолог Евстигнеев: тренд на быстрые свидания способствует снижению стресса

"Обезболивающее против рутины": почему в России появился тренд на быстрые свидания

В Сети активно обсуждают тренд на быстрые знакомства: пользователи регистрируются в чат-ботах и идут в назначенное место на встречу. Там они активно общаются и заводят интересные контакты. Насколько хорош такой способ коммуникации в современном мире, разбиралась Москва 24.

На встречу к незнакомцам

Одна из пользовательниц Сети рассказала о том, как недавно попала на ужин в компанию незнакомцев. Для участия в таком эксперименте каждому из них нужно было пройти небольшое анкетирование в чат-боте, а потом прийти в назначенное место по адресу. Причем саму компанию, место и время бот сформировал сам с учетом возраста и интересов. В итоге за столом оказалось шесть человек.

Параллельно с этим еще шесть таких же групп встречались по всей Москве в разных заведениях, а после ужина все участники пересеклись в баре, адрес которого тоже пришел в боте.

Столько интересных людей и море живого общения. Кстати, если разговор не клеится, в боте есть специальные карточки с вопросами. Но нам они не понадобились, два с половиной часа просто пролетели.
участница встречи

К такому необычному тренду присоединяются и другие жители столицы. Одни – чтобы просто провести время, а другие надеются найти себе друзей.

"Прикольная идея, я бы пошла! Люди нужны и важны, можно собрать интересные контакты", "Большую смелость нужно иметь, чтобы вот так прийти на знакомство. Восхищаюсь!", "Идея отличная, на мой взгляд. Это же прекрасно, если люди таким образом находят себе друзей", – написали пользователи Сети, увидев ролики о новом необычном способе знакомства.

Как рассказал Москве 24 психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев, в таком тренде прослеживается адаптация мозга к условиям современного стресса и тотального истощения.

"Встреча с близкими всегда требует работы префронтальной коры: нужно соответствовать определенной социальной роли, помнить контекст прошлых встреч, нести так называемый социальный долг. Если человек истощен, мозг воспринимает это как энергозатратную задачу. Незнакомец же – чистый лист, поэтому не нужно соответствовать своей привычной схеме", – объяснил эксперт.

При этом элемент случайности и новизны дает легкий, но ощутимый выброс дофамина, а он действует как быстрое обезболивающее против рутины, отметил психотерапевт.

Соблюдать границы и ничего не ждать

Однако важно понимать: достаточно хорошо узнать человека за короткую встречу нельзя. То, что называют "искрой" или "с первого взгляда понял, что это мой человек", – нейробиологическая иллюзия, отметил Дмитрий Евстигнеев.

"Мозг – это машина по распознаванию паттернов. Еще не успев поздороваться, орган уже считал мимику, позу, тембр голоса и сопоставил их с прошлым опытом. Если черты другого совпадают с позитивными образами, мозг дает команду на выброс окситоцина (гормона доверия). Кажется, что узнал человека, но на самом деле спроецировал на него свои собственные когнитивные схемы и ожидания", – объяснил эксперт.

Чтобы по-настоящему узнать кого-то, префронтальной коре требуются данные в динамике: как человек реагирует на стресс, справляется с фрустрацией, относится к тем, кто ниже по статусу, отметил психолог.

На коротком свидании многие носят социально одобряемую маску, и это нормально. Настоящий человек начинается там, где заканчивается его способность контролировать ее, а на это нужны месяцы, а не часы.
Дмитрий Евстигнеев
психолог-психотерапевт

При этом понять, стоит ли дальше общаться с кем-то из незнакомцев, оказавшихся за столом, можно, если обращать внимание на поведение собеседника, отметил в разговоре с Москвой 24 психолог, сексолог Константин Никулин.

"Я бы смотрел в сторону нарушения личных границ. Бывают люди, которые делают это даже незаметно, неосознанно: начинают больше говорить о себе или обесценивающе звучать в адрес другого", – отметил психолог.

Он добавил, что сарказм, колкая или едкая шутка со стороны собеседника – это уже повод задуматься. Если на вечере случайный знакомый себе позволяет такое поведение, в более близком общении он может быть еще более токсичным.

Также отталкивает зацикленность на себе. Некоторые в компаниях начинают брать на себя всю ответственность за разговор в плохом смысле – другим не удается вставить слово, или перебивают, начиная рассказывать про себя. Кроме того, есть люди, которые смотрят на мир очень негативно, и это может свести любое общение на нет.
Константин Никулин
психолог, сексолог

По мнению Евстигнеева, еще одним отталкивающим фактором является неконгруэнтность – расхождение между тем, что человек говорит, и языком его тела.

"Например, он рассказывает веселую историю, но челюсти сжаты, а голос напряжен. Лимбическая система собеседника отлично улавливает эту фальшь, вызывая чувство смутной тревоги и желание скорее уйти", – объяснил специалист.

Однако психолог отметил, что в целом тренд положительно влияет на общество, так как в эпоху эпидемии одиночества соцсети создали иллюзию присутствия, но лишили главного нейробиологического клея – физического контакта, запахов, зрительного контакта в реальном времени.

В результате мозг посажен на "голодный паек": уровень базового стресса растет, а эндогенных опиатов (вещества, которые выделяются мозгом и обладают опиатоподобным действием. – Прим. ред.), которые получают от живого общения, катастрофически не хватает.
Дмитрий Евстигнеев
психолог-психотерапевт

В связи с этим психолог Никулин посоветовал относиться к новому тренду как к способу собраться с интересными людьми или просто с теми, кому тоже интересно пообщаться. Правда, такие контакты не заменят глубокую дружбу длиной в 20 лет, однако при этом не исключено, что встречи могут перерасти во что-то серьезное. Тем не менее не стоит идти на эти мероприятия только с таким ожиданием.

Вполне вероятно, что дальше получится синхронизироваться по ценностям, посмотреть, насколько удается одинаково с кем-то смотреть на мир, базовые вещи. Однако важно помнить, что острых тем достаточно много, и, столкнувшись с ними, нужно уметь находить компромиссы, заключил Никулин.

Старкина Маргарита

