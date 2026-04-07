В Роскомнадзоре прокомментировали сбой в работе сервисов 6 апреля

Вечером 6 апреля был зафиксирован всплеск обращений пользователей, связанных с проблемами в работе государственных, игровых, банковских и других сервисов, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.

В ведомстве уточнили, что центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировал такой всплеск в период с 21:24 до 23:08. Причиной инцидента, как отметили в Роскомнадзоре, стал сбой на магистральной сети "Ростелекома".

Массовый сбой произошел в работе операторов, банков и порталов в Москве 6 апреля. Россияне жаловались на проблемы в работе операторов Т2 и "Ростелеком".

Из Москвы поступало около 7% сообщений, а из Московской области – 6%. Также пользователи жаловались на сбои в работе ряда государственных порталов, включая "Госуслуги". Сбой также затронул работу некоторых банков, например Газпромбанка.

Позднее "Ростелеком" заявил о мощной DDoS-атаке на свою сеть. На этом фоне было принято решение ввести фильтрацию входящего трафика. Это повлияло на доступность некоторых интернет-ресурсов.