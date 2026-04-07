07 апреля, 20:22

Технологии

В Роскомнадзоре прокомментировали сбой в работе сервисов 6 апреля

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Вечером 6 апреля был зафиксирован всплеск обращений пользователей, связанных с проблемами в работе государственных, игровых, банковских и других сервисов, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.

В ведомстве уточнили, что центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировал такой всплеск в период с 21:24 до 23:08. Причиной инцидента, как отметили в Роскомнадзоре, стал сбой на магистральной сети "Ростелекома".

Массовый сбой произошел в работе операторов, банков и порталов в Москве 6 апреля. Россияне жаловались на проблемы в работе операторов Т2 и "Ростелеком".

Из Москвы поступало около 7% сообщений, а из Московской области – 6%. Также пользователи жаловались на сбои в работе ряда государственных порталов, включая "Госуслуги". Сбой также затронул работу некоторых банков, например Газпромбанка.

Позднее "Ростелеком" заявил о мощной DDoS-атаке на свою сеть. На этом фоне было принято решение ввести фильтрацию входящего трафика. Это повлияло на доступность некоторых интернет-ресурсов.

Масштабный сбой произошел в работе Рунета

Читайте также


технологии

Главное

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

Как будет работать система оценки поведения школьников?

Оценка будет выставляться коллегиально

Будут учитываться дисциплинированность, социальная активность и правомерное поведение

Читать
закрыть

Как наводнение отразится на туристическом потоке в Дагестан?

После первого этапа бедствия отказы были единичными

Однако сейчас уже более 30% туристов отменили поездки

Читать
закрыть

Что известно об убийстве учительницы в школе под Пермью?

Школьник напал с ножом на учителя русского языка и литературы

Причиной агрессии мог стать недопуск ученика к сдаче ОГЭ

Читать
закрыть

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

