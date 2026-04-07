Фото: ТАСС/ТРК Таврия/Ибрагим Кумыков

Сбой произошел в работе портала "Госуслуги", следует из данных сервиса Downdetector.

О проблемах с доступом сообщают пользователи из 33 городов, включая Москву и Московскую область. За последний час поступило свыше 300 жалоб, а за сутки – около тысячи.

Ранее в Москве произошел массовый сбой в работе операторов, банков и порталов. В частности, жалобы поступали на проблемы в работе Т2 и "Ростелекома". Из столицы было около 7% сообщений, из Подмосковья – 6%.

Также пользователи жаловались на сбои в работе ряда государственных порталов, включая "Госуслуги" – свыше 100 обращений. Сбой также затронул работу некоторых банков, например Газпромбанка.

