Зендея ответила на слухи о свадьбе с Томом Холландом

Актриса Зендея опровергла информацию о свадьбе с Томом Холландом. Об этом она заявила в подкасте New York Times "Современная любовь".

По ее словам, фотографии пары якобы со свадьбы были сделаны с помощью искусственного интеллекта. Зендея уточнила, что понимает интерес общественности, но предпочитает сохранять приватность.

В ходе подкаста актриса вместе с коллегой по фильму "Драма" Робертом Паттисоном обсуждала тему отношений между людьми.

"Я думаю, что как только вы встречаете кого-то, вы сразу понимаете, как будут развиваться отношения. У вас может быть сочетание чувств: вас может очень сильно привлекать кто-то, и одновременно с этим присутствует какой-то страх или что-то подобное", – сказал Паттисон.

Зендея с ним согласилась "в некотором смысле", потому что она, "по личному опыту, обнаружила, что люди нервничают в присутствии других людей".

"Но есть определенное чувство, которое я испытывала, когда знала, что это мой человек, потому что я не нервничала рядом с ним. Я чувствовала себя очень спокойно и умиротворенно", – добавила артистка.

Говоря о Холланде, Зендея рассказала, что они встретились на прослушивании на роль в фильме "Человек паук: Нет пути домой". С ее слов, она сильно нервничала, но Холланд ее успокоил. На вопрос о том, как ему это удалось, актриса ответила, что он "был хорошим человеком" и "создавал комфортную атмосферу".

"Это как пробы на роль в таком большом фильме. Ты же очень хочешь получить эту работу, и все в таком духе. И да, он был действительно очень милым", – подчеркнула она.

Зендея и Паттисон также обсудили идею о том, насколько важно знать прошлое своего партнера до свадьбы. Актриса считает, что в жизни люди растут и меняются, что происходит независимо от обстоятельств. Поэтому, по ее мнению, важно хорошо знать человека, чтобы стать частью процесса трансформации его личности.

Вновь затронув тему отношений с Холландом, Зендея объяснила, что они смогли сблизиться на раннем этапе, поскольку вместе выросли.

"<...> Мне посчастливилось расти вместе с любимым человеком и узнать его, начиная с подросткового возраста и до настоящего времени. Конечно, мы меняемся, растем, жизнь – это обычное дело, но я все равно чувствую, что существует связь или взаимопонимание, благодаря которому ты знаешь человека, по крайней мере, достаточно хорошо, чтобы чувствовать себя с ним в безопасности", – уточнила актриса.

Информацию о том, что Зендея и Холланд тайно поженились, распространил бывший стилист девушки Лоу Роуч. Он также утверждал, что его слова являются правдой. Позднее мать Зендеи Клэр Стормер опровергла слухи о состоявшейся свадьбе, назвав их смешными.