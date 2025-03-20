The Sun: сводная сестра Зендеи обвинила актрису в пренебрежении к семье

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Латонья Коулман, сводная сестра Зендеи, обвинила актрису в пренебрежительном отношении к семье, передает газета The Sun.

Коулман, с которой у актрисы общий отец, заявила, что за последние семь лет встречалась с родственницей всего дважды. При этом во время последней встречи на похоронах их бабушки 17 января сестра относилась к ней как к ребенку. Женщина отметила, что видела Зендею тогда впервые с 2018 года, когда они встречались на празднование Дня благодарения.

"Когда я попыталась поговорить с ней, она просто обняла меня одной рукой. Было такое чувство, что я просто ее фанатка", – рассказала Коулман.

Женщина рассказала, что даже ее внуки не знакомы с ее сводной сестрой и воспринимают ее только как персонажа канала Disney. В то же время, подчеркнула Коулман, актриса часто общается с детьми других родственников.

Между тем в конце прошлого года СМИ выяснили, что Зендея и актер Том Холланд собираются сыграть свадьбу в текущем году. Инсайдер заявил, что Холланд не может дождаться бракосочетания и уже начал делиться подробностями о предстоящем празднике со своими друзьями. По словам источника, актер в качестве друга жениха видит своего коллегу Роберта Паттинсона.

В свою очередь, отец Зендеи Казембе Аджаму Коулман опроверг информацию о помолвке своей дочери с Холландом. Он заявил, что сообщения СМИ о предстоящей свадьбе – "куча мусора".