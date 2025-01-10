Отец Зендеи опроверг слухи о ее помолвке с Томом Холландом

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Отец американской актрисы Зендеи Казембе Аджаму Коулман в беседе с Daily Mail опроверг информацию, которая появилась в зарубежных СМИ, о помолвке своей дочери с британским актером Томом Холландом.

"Это просто куча мусора, раздаваемого порталом TMZ. Я не понимаю, о чем вы говорите", – заявил он, отказавшись от других комментариев.

Сами актеры пока никак не комментировали появившуюся в СМИ информацию. При этом на "Золотом глобусе" Зендея появилась с кольцом на безымянном пальце, чем подогрела слухи о помолвке.

СМИ предполагают, что актеры собираются сыграть свадьбу в 2025 году. Так, в качестве друга жениха Холланд якобы видит своего коллегу Роберта Паттинсона, с которым поддерживает "братские отношения" на протяжении многих лет.

Большое влияние на Холланда также оказала перспектива отцовства, пример которого он увидел в отношениях Паттинсона с актрисой Сьюки Уотерхаус, отметил собеседник портала. Ребенок родился у звезд в апреле 2024 года.

