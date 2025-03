Ким Кардашьян может лишить Канье Уэста родительских прав

Фото: ТАСС/Guerin Charles/ABACA

Американская предпринимательница и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян обсуждает с адвокатами возможность частичного лишения родительских прав экс-супруга и музыканта Канье Уста после его недавней выходки. Об этом пишет портал TMZ.

Издание уточняет, что причиной стала песня музыканта с участием старшей дочери Норт Уэст без одобрения Кардашьян. Знаменитость всерьез задумалась о пересмотре условий опеки над четырьмя детьми.

Уэст и Кардашьян поженились в 2014 году и развелись в 2022-м. По обоюдному согласию было принято решение о совместной опеке над одиннадцатилетней Норт, девятилетним сыном Сейнтом, семилетней дочерью Чикаго и пятилетним сыном Псалмом.

По данным TMZ, Кардашьян не собирается препятствовать встречам детей с Уэстом, но желает ограничить права на юридическую опеку. В соглашении о разводе пары, на которое ссылается портал, говорится, что стороны должны явиться на закрытое слушание с судьей, если возникнет конфликт относительно детей.

Также известно, что Кардашьян подала в суд на Уэста из-за участия старшей дочери в его новой песне Lonely Roads Still Go to Sunshine. Еще до релиза звезда просила экс-супруга не выпускать композицию, поскольку ей не нравилось, что в записи использован голос обвиняемого в сексуальных преступлениях рэпера Пи Дидди.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст удалил аккаунт в соцсетях после скандальных высказываний. Исполнитель опубликовал серию резонансных постов, среди которых есть признание в симпатии к Адольфу Гитлеру.