Ким Кардашьян назвала высокомерие худшей чертой в мужчинах

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Американская медийная личность и актриса Ким Кардашьян призналась, что для нее главным "красным флагом" в отношениях является мужское высокомерие. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на подкаст Эрин и Сары Фостер.

"Мой абсолютный красный флаг – это когда кто-то не относится к другим с уважением. Неважно, кто эти люди, чем они занимаются", – объяснила она.

При этом Кардашьян ценит в партнере здоровую самооценку и уверенность. Также важно, чтобы у мужчины и женщины были схожие моральные принципы и ценности, тогда есть перспектива крепких отношений, добавила она.

Актриса рекомендовала молодым парам сначала пожить вместе, а уже после принимать решение о женитьбе.

Ранее Кардашьян заметили на съемках нового проекта режиссера Райана Мерфи "Все справедливо" в роли юриста по бракоразводным процессам. Кроме того, в актерском составе была заявлена Крис Дженнер – мать Кардашьян.

