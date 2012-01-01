Кейт Уинслет призналась, что боится коров

Кейт Уинслет призналась, что ее пугают коровы, Морган Фриман боится подавиться косточкой авокадо, а Анна Чиповская никогда не полетит отдыхать на острова. О странных фобиях звезд читайте в материале Москвы 24.

Кейт Уинслет

18 января актриса приняла участие в шоу Стивена Колбера, в котором призналась в необычной фобии: она жутко боится коров. Звезда "Титаника" связывает это с тем, что в прошлом ей дали совет быть осторожной с копытными.





Кейт Уинслет актриса Мне сказали следить за поведением стада и проявлять осторожность. Если коровы виляют хвостами, машут головами и рядом летают мухи, это знак, что они могут быть недовольны. Если они встают и разворачиваются, это может предвещать их стремительный бег в твою сторону.

Артистка добавила, что часто бывает в походах, и многие тропинки пролегают через пастбища. Тогда Кейт охватывает страх, что коровы могут ее растоптать.

Кроме того, Уинслет вспомнила, как однажды во время прогулки с матерью за ними увязались парнокопытные. Сначала животные медленно брели за женщинами, а затем ускорили темп и "стали догонять чуть ли не галопом". Но в итоге все обошлось.

Уинслет рассказала, что в Англии, где она родилась, у нее "случалось много жутких столкновений с коровами". При этом артистка хотела бы справиться со своим страхом.

Морган Фриман

Фото: 123RF/AP Photo/Chris Pizzello

Актер панически боится подавиться косточкой от авокадо и даже при взгляде на фрукт начинает дергаться.

"Каждый раз, когда я ем авокадо, когда я его разрезаю и вижу косточку, я представляю, как она застряла у меня в трахее. Я не могу этого вынести", – сказал он однажды на шоу Грэма Нортона.

Фриман частенько сталкивается со своим страхом, ведь он не в силах отказаться от авокадо на завтрак: слишком уж любит этот вкус.

Хлои Кардашьян

Фото: AP Photo/Evan Agostini/Invision/AP

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" может посоперничать со знаменитыми коллегами за право иметь самую странную фобию. Однажды Хлои рассказала в своих соцсетях, что она "ненавидит пупки".

"Никто не может прикасаться к моему, и я не хочу трогать ничей. Каждый раз в душе я надеваю специальные перчатки и кричу, когда мою пупок", – написала девушка.

Нюша

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В интервью изданию "7 дней" исполнительница рассказывала, что боится электроприборов. Однажды Нюша захотела погладить одежду и едва не спалила дом.





Нюша певица Произошло замыкание, посыпались искры – и утюг загорелся. Хорошо хоть обошлось без пожара: я быстро выдернула вилку из розетки и бросила на утюг плотное покрывало.

С тех пор у звезды не раз происходили такие ситуации: то чайник сломается, то проводка начнет искриться. Чтобы не рисковать, певица решила пользоваться техникой как можно реже и даже отказалась от электрической плиты.

Анна Чиповская

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Актриса признавалась журналистам, что боится отдыхать на островах и старается избегать открытой воды. В безопасности Чиповская чувствует себя лишь на материке.

Фобия появилась у Анны после съемок в фильме "Вычислитель", который вышел на экраны в 2014 году. Артистке пришлось сутки находиться на пластиковом острове посреди озера. Он был сделан из бутылок, песка и мха, а в земле было много червяков. С тех пор Чиповская воспринимает острова как нечто неприятное.

Дима Билан

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Фобии артиста связаны с разговорами по телефону. Дело в том, что во время подготовки к "Евровидению" Билану и его продюсеру Яне Рудковской начали угрожать неизвестные, сообщали СМИ. Масла в огонь подлили и пранкеры, которые записывали его фразы, монтировали нужным для себя образом и рассылали друзьям певца.

"От моего имени звучат угрозы", – негодовал певец в одном из интервью.

Также Билан признавался журналистам, что страдает от аэрофобии. Страх у певца появился в 2011 году после перелета из Симферополя в Москву, когда самолет оказался в зоне турбулентности.

