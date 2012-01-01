Дженнифер Энистон отказалась от филлеров после хейта в соцсетях

Дженнифер Энистон решила последовать примеру голливудской подруги Кортни Кокс и отказалась от косметологических процедур. Кто еще из звезд предпочитает естественные морщинки филлерам и ботоксу, расскажет Москва 24.

Дженнифер Энистон

Фото: James Devaney/GC Images

55-летняя звезда "Друзей" решила отказаться от косметологических вмешательств после волны хейта, которая обрушилась на нее в прошлом году. Актриса была неприятно удивлена тем, что ее раскритиковали фанаты.

"Джен была шокирована всей этой негативной реакцией, потому что действительно не думала, что перестаралась. Но затем все начали говорить о том, насколько очевидно то, что она сделала операцию", – сообщает издание Radar Online со ссылкой на инсайдера.

В июне прошлого года люди стали обсуждать фотографии актрисы с "подозрительными" мешками под глазами. Подписчики заподозрили знаменитость в использовании филлеров и даже в том, что она легла под нож пластического хирурга.

"Боже мой, что она натворила?", "Она начинает казаться фальшивой", "Думала, что она единственная, кто сохраняет естественность. Я всю жизнь жила во лжи…" – писали комментаторы.

По словам источника издания, звезда пришла к выводу, что действительно переусердствовала с процедурами. Дженнифер решила удалить остатки филлеров и больше не прибегать к инъекциям.

"Это было унизительно. Она всегда тщательно относилась к тому, что делает, и заявляла, что никогда не прибегала к каким-либо пластическим операциям. Когда весь мир начал смеяться над ней, это стало тревожным сигналом", – добавил инсайдер.

Кортни Кокс

Фото: Gotham/GC Images

В 2019 году СМИ сообщили, что близкая подруга и коллега Энистон Кортни Кокс отказалась от "уколов красоты", ботокса и силикона. До этого 60-летняя артистка не раз ложилась под нож пластических хирургов и регулярно делала инъекции.

Впоследствии Кортни признавалась журналистам, что была помешана на филлерах. Однако многие близкие друзья стали намекать, что она перебарщивает. По словам Кокс, однажды она взглянула в зеркало и с трудом узнала себя.

"Я не осознавала этого до тех пор, пока не посмотрела на себя со стороны и не поняла, что я перестала быть похожа сама на себя", – говорила актриса в одном из интервью.

Моника Беллуччи

Фото: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

В Голливуде есть звезды, которые вовсе отрицают, что когда-либо пользовались услугами косметологов. 60-летняя итальянская дива считается одной из немногих, кто предпочел естественное старение. При этом Моника неоднократно признавалась журналистам, что она не фанат изнурительных тренировок в спортзале и диет.

Беллуччи любит получать удовольствие от вкусной и зачастую калорийной еды, но старается контролировать порции и не переедать. Знаменитость убеждена, что со старением ничего не сделаешь, а по мере увядания тела "расцветает душа".

Шэрон Стоун

Фото: Frazer Harrison/Getty Images for Palm Springs International Film Society

66-летняя звезда "Основного инстинкта" тоже утверждает, что не делала инъекции красоты и не пользовалась услугами пластических хирургов. Актриса регулярно тренируется, правильно питается и ухаживает за кожей. При этом Стоун признавалась журналистам, что пластические хирурги регулярно предлагают ей сделать подтяжку лица или попробовать инъекции красоты.

"Я даже дошла до того, что кто-то уговорил меня это сделать, но когда я подошла и посмотрела на свои фотографии, я подумала: "что они собираются подтянуть?" Да, я была близка к этому, но, честно говоря, я думаю, что в искусстве хорошо стареть, есть сексуальность в том, чтобы иметь эти несовершенства. Это чувственно", – заявила Шэрон в одном из интервью.

Джулианна Мур

Фото: Gareth Cattermole/Getty Images for BFI

По информации СМИ, актриса также может похвастаться тем, что за свои 64 года не сделала ни одной пластики или омолаживающей процедуры. Более того, Джулианна скептически высказывалась насчет операций в беседах с журналистами.





Джулианна Мур актриса Я не верю, что благодаря этому люди выглядят моложе. Они просто выглядят так, будто с их лицом что-то сделали, но я не думаю, что мы подсознательно считаем это привлекательным. Глядя на кого-то, чье лицо каким-то образом изменилось, мы понимаем, что это выглядит странно.

Вместо скальпеля артистка предпочитает занятия йогой и кардиотренировки, которые, по ее мнению, оздоравливают тело и замедляют старение кожи.

