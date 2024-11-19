Ким Кардашьян купила робота Tesla за 3 миллиона рублей

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Kimkardashian

Ким Кардашьян купила робота от компании Tesla за 3 миллиона рублей (30 тысяч долларов США), кадры взаимодействия с ним она опубликовала на своих страницах в соцсетях.

"Привет! Ты можешь признаться мне в любви?" – спросила она робота от компании миллиардера Илона Маска.

В ответ на это робот протянул ей руку и согнул пальцы в форме сердца. Однако в комментариях поклонники Кардашьян не оценили покупку, назвав его дорогостоящей игрушкой.

Ранее Кардашьян заметили на съемках нового проекта режиссера Райана Мерфи "Все справедливо" в роли юриста по бракоразводным процессам. Кроме того, в актерском составе заявлена Крис Дженнер, мать Кардашьян.

