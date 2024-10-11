Variety: Канье Уэст следил за семьей Ким Кардашьян, чтобы уличить в "секс-торговле"

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Экс-сотрудник рэпера Канье Уэста Джон Доу обратился в суд с иском против рэпера. Он утверждает, что во время работы на исполнителя ему приходилось следить за Кардашьянами, так как Уэст подозревал их в "секс-торговле", сообщает Variety.

Доу занимал должность "директора разведки" в компании Уэста. По поручению исполнителя он нанимал частных детективов для слежки за женой рэпера Бьянкой Цензори, когда она находилась в Австралии со своей семьей.

В обязанности Доу также входило придумывать идеи, которые могли бы привлечь внимание прессы к Уэсту, а также искать потерянные или украденные вещи.

"Обычно Канье терял дорогие автомобили или не платил людям за услуги, которые оказывались по его указанию", – заявил Доу в иске.

Бывший сотрудник, который служил в армии, утверждает, что работа с Уэстом негативно сказалась на его психическом здоровье. Он также упомянул, что Уэст не выплатил ему заработную плату в полном объеме.

По словам Доу, в мае Уэст уволил значительную часть руководства компании. Бывший сотрудник также заявил, что поведение Уэста стало странным после того, как он начал употреблять веселящий газ.

Ранее СМИ сообщали, что Уэст установил жесткий контроль над своей супругой, дизайнером Цензори. Анонимный инсайдер рассказал, что Уэст фотографирует ее со всех ракурсов, прежде чем они выйдут на улицу, а затем критикует ее тело вплоть до интимных частей.

По словам источника, музыкант также контролирует распорядок дня и питание супруги, проверяет ее соцсети.