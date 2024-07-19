Против Канье Уэста подан иск за незаконное использование музыки на альбоме Donda

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На американского рэпера Канье Уэста подали в суд за несогласованное использование чужой музыки на альбоме Donda 2021 года, пишет издание Variety.

Иск подала организация Artist Revenue Advocates (ARA), которой артисты Халил, Сэм Барш, Дэн Сиф и Джош Миз передали права на композиции.

Речь идет о двух песнях с альбома – Moon и Hurricane. Последняя также получила "Грэмми" в номинации "Лучшее исполнение мелодичного рэпа" в 2022 году. Уэст якобы запрашивал разрешение на использование музыки для Hurricane, но получил отказ.

ARA требует суда присяжных. Компания отметила, что на композициях рэпер заработал не менее 15 миллионов долларов на стримингах, а также исполнял треки на концертах.

"Этот иск касается прав артистов, музыкантов и авторов песен решать, как их произведения выпускаются и используются", – отмечается в документе.

В конце июня рэпер посетил Москву, чтобы отпраздновать юбилей дизайнера своего бренда Yeezy Гоши Рубчинского. Возле отеля, где остановился Уэст, собралось множество людей. Поклонников Уэст поприветствовал на русском языке на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков положительно оценил приезд Канье Уэста в Россию. По его словам, приезд Уэста позволяет артистам США не зашоренно посмотреть на Россию и убедиться в том, что страна "привлекательна".