TMZ: певица Sia решила развестись с мужем

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Певица Sia решила развестись с мужем Дэном Бернардом после двух лет брака. Артистка подала в суд соответствующие документы, сообщает TMZ.

По данным издания, в своем заявлении она указала 18 марта в качестве даты расставания с супругом. Причиной разрыва оказались "непримиримые разногласия", добавил портал.

Sia и Дэн Бернард поженились в декабре 2022 года. У супругов есть 11-месячный ребенок. Благодаря документам на развод СМИ узнали имя девочки – Сомерсальт-Уандер.

Певица попросила о юридической и физической опеке только с собственной стороны. Кроме того, Sia ходатайствовала о лишении суда права присуждать алименты ее бывшему мужу.

Ранее стало известно, что американская предпринимательница и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян обсуждает с адвокатами возможность частичного лишения родительских прав экс-супруга и музыканта Канье Уэста. По данным СМИ, причиной стала песня с участием старшей дочери Норт Уэст без одобрения Кардашьян.

