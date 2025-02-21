Super: актриса из "Папиных дочек" Анастасия Сиваева развелась с мужем

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актриса из сериала "Папины дочки" Анастасия Сиваева развелась с мужем после 10 лет брака. Об этом сообщает Super в соцсети "ВКонтакте".

О личной жизни актрисы до этого момента не было ничего известно, так как она редко появляется в кинопроектах. Кроме того, она практически не публикует контент в соцсетях, показывая подписчикам лишь кадры из своих поездок.

Слухи о ее замужестве с бизнесменом Дмитрием Приваркиным, который работает в представительстве американской компании в Абу-Даби, появились в 2014 году. Тогда в Сети стали распространяться фотографии, где Сиваева запечатлена в объятиях супруга. Актриса после бракосочетания решила взять фамилию мужа.

Однако 21 мая 2024 года она рассталась с бизнесменом. Эта информация появилась на сайте мировых судей Москвы. Также выяснилось, что у них есть сын, которого после развода Сиваева воспитывает одна.

Ранее блогер Карина Кросс сообщила о своем расставании с певцом Дмитрием Разваровым, который выступает под псевдонимом NeVampire. Пара была вместе на протяжении трех лет. При этом причину разрыва Кросс не назвала. Подписчики блогера после этой новости заявили, что "перестали верить в любовь" и не хотят принимать расставание пары.

