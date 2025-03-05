Актриса Джессика Альба спровоцировала слухи о романе с Алексом Эдельманом

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Американская актриса Джессика Альба была замечена в компании с 35-летним стендап-комиком Алексом Эдельманом, чем спровоцировала слухи о новом романе после развода с кинопродюсером Кэшем Уорреном. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на газету Daily Mail, которая опубликовала соответствующие фотографии.

Актрису заметили в компании со стендапером на вечеринке, которая была организована после премии "Оскар". Их сфотографировали во время выхода из Центра исполнительских искусств имени Уоллиса Анненберга. В этот момент Эдельман дал свой пиджак Альбе и приобнял ее.

Официально ни Альба, ни Эдельман не комментировали информацию о своем романе.

В конце декабря 2024 года стали появляться слухи о том, что Альба разводится с Уорреном. Например, в начале января актриса появилась без мужа и обручального кольца на вечеринке перед вручением премии "Золотой глобус" в отеле Chateau Marmont в Западном Голливуде, а кинопродюсер был замечен без кольца во время прогулки по Лос-Анджелесу.

Спустя время СМИ сообщили, что Альба приняла окончательное решение развестись с Уорреном после 17 лет брака. При этом причина не разглашалась. Сама актриса и ее супруг не комментировали информацию.

Альба и Уоррен познакомились на съемках "Фантастической четверки" в 2004 году. Пара воспитывает 16-летнюю Онор Мари, 12-летнюю Хэвен Гарнер и 7-летнего Хейса.

