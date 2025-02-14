Актер Паттинсон признался, что не стесняется готовиться к ролям при близких людях

Фото: ТАСС/ЕРА/TOLGA AKMEN

Актер Роберт Паттинсон признался, что ему не стыдно готовиться к ролям в присутствии близких и выглядеть при этом странно. Его слова приводит издание People.

Однако иногда такое поведение раздражает его родных, отметил актер. Общаясь с журналистами на красной дорожке премьеры своего нового фильма "Микки 17", он отметил, что в момент репетиций много "слоняется вокруг".

По словам Паттинсона, присутствующие зачастую задают ему вопросы вроде: "Почему ты говоришь как таксист с немецким акцентом?"

В новом научно-фантастическом комедийном фильме режиссера Пон Джун Хо Паттинсон получил роль героя, который попадает в чрезвычайные обстоятельства. Его персонаж работает на человека, требующего максимальной отдачи, вплоть до потери жизни.

Ранее стало известно, что Паттинсон также снимется в новом фильме режиссера Кристофера Нолана. По данным СМИ, в картине также примут участие Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендея и Лупита Нионго. Ожидается, что премьера фильма состоится 17 июля 2026 года.

