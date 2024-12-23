People: дом, в котором снимали фильм "Сумерки", появился на рынке посуточной аренды

Фото: airbnb.ru

Дом в Сент-Хеленс американского штат Орегон, где был снят фильм "Сумерки", разместили на рынке посуточной аренды, передает издание People.

По сюжету белый дом принадлежал семье главной героини Белле Свон, которую сыграла актриса Кристен Стюарт.

Владельцы особняка Эмбер и Дин рассказали в новом документальном проекте "Дом из..." , что воспринимают свой дом скорее как музей и не перестают удивляться, что актеры популярной франшизу действительно были в их доме.

"Если бы стены могли говорить <…> У меня есть подруга, которая пришла сюда и сказала: "Роб (Паттинсон, исполнитель главной роли Эдварда Каллена. – Прим. ред.) сидел на этом унитазе!" – пошутила Эмбер.

Хозяева дома также поделились, что постояльцы часто пытаются повторить события, происходившие в этом доме в фильме.

"Однажды наша уборщица сказала: "Клянусь, на столе Беллы был отпечаток ягодиц". А я ответил: "Ничего не хочу об этом знать. Просто уберите!" – рассказал Дин.

Ранее особняк из фильма "Один дома" перепродали за 542 миллиона рублей. Отмечается, что дом продался в течение недели после того, как объявление было опубликовано риелторами. Агенты по листингу Дона МакКенна и Кэти Мур отметили, что данный особняк занимает "заслуженное место в истории кинематографа", являясь "вечным воспоминаниям о каникулах".