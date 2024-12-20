Entertainment Weekly: особняк из фильма "Один дома" перепродали

Фото: zillow.com

Особняк из фильма "Один дома" перепродали за 542 миллиона рублей, передает Entertainment Weekly.

"Мы в восторге от того, как этот дом привлек всеобщее внимание и сердца благодаря его заслуженному месту в истории кинематографа и вечным воспоминаниям о каникулах, которые он вызывает", – заявили агенты по листингу Дона МакКенна и Кэти Мур.

Отмечается, что дом продался в течение недели после того, как объявление было опубликовано риелторами.

Ранее американский предприниматель Илон Маск и сын избранного президента США Дональда Трампа посмеялись над мемом, где президента Украины Владимира Зеленского сравнили с Кевином Маккаллистером из фильма "Один дома".

Речь идет о второй части семейной комедии, где снимался Трамп. В социальной сети X опубликовали картинку, на верхней части которой изображен фрагмент из фильма "Один дома – 2: Потерянный в Нью-Йорке". Там Трамп показывает Маккаллистеру дорогу.