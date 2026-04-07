07 апреля, 12:08

Рэпер Канье Уэст отреагировал на скандал из-за участия в фестивале Wireless в Британии

Фото: ТАСС/Invision/AP/Evan Agostini

Рэпер Канье Уэст, также известный как Ye, заявил о готовности встретиться с представителями еврейской общины Великобритании на фоне скандала вокруг его участия в фестивале Wireless, сообщает BBC.

Фестиваль должен пройти в июле в лондонском парке Финсбери. Выступления рэпера запланированы в течение трех дней подряд. Последний раз он принимал участие в фестивале Гластонбери в 2015 году.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер указал на то, что приглашение Уэста на фестиваль "вызывает большое беспокойство", учитывая прошлые "антисемитские заявления и восхваление нацизма" рэпером", а оппозиция призвала запретить артисту въезд в страну.

Кроме того, из-за участия Уэста четыре компании отказались спонсировать фестиваль Wireless.

На фоне скандала рэпер заявил, что хотел бы лично выслушать представителей еврейской общины, и выразил намерение продемонстрировать изменения "не словами, а действиями". Он добавил, что цель его выступления – "принести единство, мир и любовь" через музыку.

В феврале 2025 года Уэст писал в своих соцсетях, что является нацистом, и признавался в симпатии к Адольфу Гитлеру. Позже артист заявил, что не разделяет эту идеологию.

Через время он разозлил фанатов желанием выпустить колье со свастикой. Некоторые поклонники отметили, что музыканту "надо успокоиться". Другие заявили, что его запомнят как "самого великого артиста, который разрушил свою же империю".

Артист признался, что 25 лет назад попал в аварию, в результате которой повредил лобную долю головного мозга. Травма спровоцировала развитие биполярного расстройства.

Читайте также


Главное

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

Как будет работать система оценки поведения школьников?

Оценка будет выставляться коллегиально

Будут учитываться дисциплинированность, социальная активность и правомерное поведение

Читать
закрыть

Как наводнение отразится на туристическом потоке в Дагестан?

После первого этапа бедствия отказы были единичными

Однако сейчас уже более 30% туристов отменили поездки

Читать
закрыть

Что известно об убийстве учительницы в школе под Пермью?

Школьник напал с ножом на учителя русского языка и литературы

Причиной агрессии мог стать недопуск ученика к сдаче ОГЭ

Читать
закрыть

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

