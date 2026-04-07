Рэпер Канье Уэст отреагировал на скандал из-за участия в фестивале Wireless в Британии

Рэпер Канье Уэст, также известный как Ye, заявил о готовности встретиться с представителями еврейской общины Великобритании на фоне скандала вокруг его участия в фестивале Wireless, сообщает BBC.

Фестиваль должен пройти в июле в лондонском парке Финсбери. Выступления рэпера запланированы в течение трех дней подряд. Последний раз он принимал участие в фестивале Гластонбери в 2015 году.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер указал на то, что приглашение Уэста на фестиваль "вызывает большое беспокойство", учитывая прошлые "антисемитские заявления и восхваление нацизма" рэпером", а оппозиция призвала запретить артисту въезд в страну.

Кроме того, из-за участия Уэста четыре компании отказались спонсировать фестиваль Wireless.

На фоне скандала рэпер заявил, что хотел бы лично выслушать представителей еврейской общины, и выразил намерение продемонстрировать изменения "не словами, а действиями". Он добавил, что цель его выступления – "принести единство, мир и любовь" через музыку.

В феврале 2025 года Уэст писал в своих соцсетях, что является нацистом, и признавался в симпатии к Адольфу Гитлеру. Позже артист заявил, что не разделяет эту идеологию.

Через время он разозлил фанатов желанием выпустить колье со свастикой. Некоторые поклонники отметили, что музыканту "надо успокоиться". Другие заявили, что его запомнят как "самого великого артиста, который разрушил свою же империю".

Артист признался, что 25 лет назад попал в аварию, в результате которой повредил лобную долю головного мозга. Травма спровоцировала развитие биполярного расстройства.

