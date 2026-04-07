07 апреля, 16:44

Sky News: Британия запретила Канье Уэсту въезд в страну перед фестивалем Wireless

Британия запретила въезд рэперу Канье Уэсту перед фестивалем Wireless

Фото: Getty Images/Corbis/Stephane Cardinale

Рэперу Канье Уэсту запретили въезд в Великобританию по решению властей. Он должен был принимать участие в фестивале Wireless Festival 2026. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

Проведение мероприятия назначено на 10–12 июля в парке Финсбери на севере Лондона. Уэст должен был стать хедлайнером фестиваля во все дни. После анонса ряд спонсоров, в том числе Pepsi, отказались от участия.

В качестве причины данного решения власти назвали отсутствие общественного блага для страны от приезда рэпера. До этого за запрет Уэсту приезжать в Британию выступал лидер Либерально-демократической партии Эд Дейви и другие парламентарии.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер указывал на то, что приглашение Уэста на фестиваль "вызывает большое беспокойство", учитывая прошлые "антисемитские заявления и восхваление нацизма" рэпером". В ответ Уэст заявил о готовности встретиться с представителями еврейской общины Великобритании. Он выразил намерение продемонстрировать свои изменения "не словами, а действиями".

В феврале 2025 года Уэст писал в своих соцсетях, что является нацистом, и признавался в симпатии к Адольфу Гитлеру. Позже артист заявил, что не разделяет эту идеологию.

Через время он разозлил фанатов желанием выпустить колье со свастикой. Некоторые поклонники отметили, что музыканту "надо успокоиться". Другие заявили, что его запомнят как "самого великого артиста, который разрушил свою же империю".

Артист признался, что 25 лет назад попал в аварию, в результате которой повредил лобную долю головного мозга. Травма спровоцировала развитие биполярного расстройства.

