Около 20 арт-объектов представят на выставке о Жириновском

На выставке "Жириновский. Продолжение. ЛДПР" представят около 20 арт-объектов, которые расскажут о ключевых этапах жизни политика, основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на лидера партии Леонида Слуцкого.

По словам депутата, магистральным образом всей выставки является поезд основателя ЛДПР. Также среди экспонатов заявлен объект "Крыша" на станции "Детство" – это воссозданный фрагмент крыши дома в Алма-Ате, где Жириновский провел детство. Кроме того, гости выставки увидят "Конспиративную квартиру" на станции "Создание партии", воссоздающую комнату, где создали первую некоммунистическую партию ЛДПСС.

Среди других объектов заявлены "Разлом", который символизирует развал СССР, а также "Стена 1999", как символ окончания исторической эпохи и начала нового периода. Экспозиция будет доступна с 11 по 23 апреля в столичном "Манеже".

Ранее мэрия Уфы запустила голосование среди жителей города о присвоении одной из улиц имени Жириновского. Объект улично-дорожной сети расположен в Ленинском и Демском районах Уфы. Администрация города призвала местных жителей выразить свое мнение в опросе на портале "Госуслуг".

Жириновский руководил ЛДПР свыше 30 лет и представлял фракцию в Госдуме на протяжении 8 созывов. Политик умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет.

