Песков рассказал, что Путин и Жириновский состояли в содержательном диалоге

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и экс-глава ЛДПР Владимир Жириновский состояли в очень содержательном диалоге. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он рассказал, что Путин очень уважал Жириновского, а их общение было интересно им обоим. В преддверии 80-летия со дня рождения экс-лидера ЛДПР Песков подчеркнул, что его политические и человеческие качества ценили не только парламентарии, но и многие граждане России.

Официальный представитель Кремля также отметил и пророческие заявления политика. Например, о ситуации на Ближнем Востоке. Он напомнил, что Жириновский был востоковедом и человеком, который четко разбирался в международной политике, поэтому его талант трудно переоценить.

"Мы с Жириновским очень много сотрудничали по развитию Института стран Азии и Африки, выпускниками коего с ним являлись", – сказал пресс-секретарь президента.

Ранее администрация Уфы запустила опрос о присвоении одной из улиц имени Жириновского. Проголосовать жители города могут на портале "Госуслуги".

Политик руководил ЛДПР более трех десятилетий и представлял ее в Госдуме на протяжении восьми созывов. Он скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после продолжительной болезни.

