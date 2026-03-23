23 марта, 14:59

Улицу в Уфе могут назвать в честь Владимира Жириновского

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Мэрия Уфы запустила голосование среди жителей города о присвоении одной из улиц имени политика Владимира Жириновского, сообщает News.ru.

Уточняется, что улица расположена в Ленинском и Демском районах Уфы. Администрация города призвала местных жителей выразить свое мнение в опросе, доступном на портале "Госуслуги".

Ранее в России учредили общественное движение "Блок Жириновского", а также приняли его устав. Согласно документу, главной целью движения являются сохранение и популяризация наследия основателя ЛДПР.

Жириновский руководил указанной фракцией более трех десятилетий и представлял ее в Госдуме на протяжении восьми созывов. Он скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после длительной болезни.

