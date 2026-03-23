Имущество бизнесмена Галицкого на 8 млрд руб обращено в доход государства

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества бизнесмена Александра Галицкого на сумму 8 миллиардов рублей из-за поддержки им Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Данное решение вступает в силу незамедлительно.

Кроме того, суд признал корпорацию бизнесмена "Алмаз кэпитал партнерс" экстремистской организацией, запретив ее деятельность на территории России.

При этом инвестор говорил о готовности заключить мировое соглашение с Генпрокуратурой. Однако, по словам представителя ведомства, это не предусмотрено законом.

Прокуратура подала иск с требованием запретить деятельность Галицкого и его корпорации из-за наличия признаков экстремизма в середине марта 2026 года. После этого Генпрокуратура направила в суд ходатайство об обращении в доход государства имущества предпринимателя на 8 миллиардов рублей.

Также ведомство потребовало признать его фонд экстремистским объединением, запретить ему выезд за рубеж и открытие новых банковских счетов, а также обязать ФССП обеспечить розыск всего имущества бизнесмена.

СМИ предположили, что это связано с инвестированием фондом Галицкого оборонных компаний Украины. Организация якобы направила более 50 миллионов долларов на производство вооружения для ВСУ.

Сам Галицкий эту информацию опровергал. По его словам, такие действия категорически запрещены уставом организации.

