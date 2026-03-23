23 марта, 12:17

Происшествия

Бизнесмен Галицкий заявил о готовности заключить мировое соглашение с Генпрокуратурой

Фото: ТАСС/Виктория Виатрис

Бизнесмен Александр Галицкий заявил о готовности заключить мировое соглашение с Генпрокуратурой по делу о конфискации имущества и признании венчурного фонда "Алмаз кэпитал партнерс" экстремистской организацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из адвокатов.

В свою очередь, представитель прокуратуры утверждает, что подобное мировое соглашение с Галицким не предусмотрено законом.

"В рамках действующего законодательства мы не понимаем, как можно это сделать. Может, ответчик подскажет нам соответствующую норму", – сказал представитель ведомства в ходе заседания в Тверском суде Москвы.

В середине марта 2026 года прокуратура подала иск с требованием запретить деятельность предпринимателя и его корпорации из-за наличия признаков экстремизма.

Следом Генпрокуратура направила в суд ходатайство об обращении в доход государства имущества Галицкого на 8 миллиардов рублей. Помимо этого, требовалось признать его фонд экстремистским объединением, запретить выезд за границу и открытие новых счетов, а также обязать ФССП обеспечить розыск всего имущества бизнесмена.

СМИ связали подобное решение с инвестированием фонда Галицкого оборонных компаний Украины. Организация якобы направила свыше 50 миллионов долларов на производство патронов, боеприпасов, беспилотников и других вооружений.

Сам Галицкий опроверг информацию о финансировании его фондом производства оружия на Украине. Инвестор подчеркнул, что подобные действия категорически запрещены уставом организации.

