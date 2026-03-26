В Краснодарском крае выставили на продажу самый дешевый дом у моря за 421 тыс рублей

В Краснодарском крае на продажу выставили дом у моря за 421 тысячу рублей, что стало самым дешевым предложением на рынке недвижимости. Об этом сообщает ТАСС.

Площадь жилья составляет 15 квадратных метров. Оно расположено на Железнодорожной улице в Ейске и относится к лодочному кооперативу "Нептун". В объявлении также указано, что в доме обустроены спальня на двух человек, а также кухня. Санузел находится на улице, водопровод проходит в 3 метрах от дома.

Кроме того, на крыше дома оборудован бак с водой, а в теплое время года, согласно описанию, можно воспользоваться летним душем. Расстояние до моря составляет около 30 шагов.

Вторым по дешевизне оказался дом в поселке Московское Калининградской области, за который владельцы попросили 500 тысяч рублей. Объект площадью 45 квадратных метров продается с участком 14 соток.

Согласно объявлению, дом был построен в 1952 году, и потому требует ремонта. Санузел также вынесен на улицу, дом отапливается печью. Добраться до побережья можно примерно за 20 минут на "Ласточке".

Завершает тройку лидеров по стоимости дом в селе Семеновка в Крыму. Компактный дом площадью 15 квадратных метров оценили в 1,65 миллиона рублей.

К объекту прилагается земельный участок размером 6 соток рядом с морем. Инфраструктура поселка включает подведенный газ, а в непосредственной близости расположена страусиная ферма.

