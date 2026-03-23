Бизнесмену Галицкому стало плохо во время суда

Бизнесмену Александру Галицкому стало плохо во время судебного заседания по делу о конфискации имущества и признании венчурного фонда "Алмаз кэпитал партнерс" экстремистской организацией, сообщил корреспондент ТАСС.

Галицкий пожаловался на плохое самочувствие из-за сердца и попросил вызвать ему скорую. Судья Ксения Розина в просьбе бизнесмену отказала, предложив ему выйти из зала и самостоятельно обратиться за медпомощью.

"А здесь останутся ваши адвокаты, мы продолжим", – добавила она.

Прокуратура подала иск с требованием запретить деятельность предпринимателя и его корпорации из-за наличия признаков экстремизма в середине марта 2026 года. Следом Генпрокуратура направила в суд ходатайство об обращении в доход государства имущества Галицкого на 8 миллиардов рублей.

Ведомство потребовало признать его фонд экстремистским объединением, запретить выезд за границу и открытие новых счетов, а также обязать ФССП обеспечить розыск всего имущества бизнесмена.

СМИ связали подобное решение с инвестированием фонда Галицкого оборонных компаний Украины. Организация якобы направила свыше 50 миллионов долларов на производство патронов, боеприпасов, беспилотников и других вооружений.

Сам Галицкий опроверг информацию о финансировании его фондом производства оружия на Украине. Инвестор подчеркнул, что подобные действия категорически запрещены уставом организации.

Галицкий 23 марта заявил о готовности заключить мировое соглашение с Генпрокуратурой. Однако, по словам представителя прокуратуры, подобные действия не предусмотрены законом.