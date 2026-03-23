23 марта, 15:36

Дело возбудили после гибели подростка-зацепера на электричке в Москве

Фото: МАХ/"Западное МСУТ СК России"

Уголовное дело возбудили после гибели несовершеннолетнего зацепера на крыше электрички в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Западного МСУТ СК России.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 22 марта на 6-м километре перегона железнодорожных станций Савеловская – Марьина Роща Московской железной дороги (МЖД). Подросток на крыше электропоезда, следовавшего сообщением Москва-Киевская – Балашиха, получил смертельный удар током.

Дело заведено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Ранее столичные правоохранители задержали подростка-зацепера, который проехался на крыше автобуса по Вешняковской улице. В отношении 17-летнего москвича составили материалы по статьям о мелком хулиганстве и нарушении ПДД. На его законного представителя также оформили протоколы.

происшествиятранспортгород

