Машинисту поезда предъявлено обвинение в вовлечении детей в зацепинг в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве машинисту электропоезда предъявили обвинение в вовлечении детей в занятия зацепингом, сообщила пресс-служба СК России.

Правоохранители выяснили, что мужчина, будучи администратором закрытого канала в мессенджере и владельцем аккаунта в соцсети, регулярно публиковал видео, в которых были массовые обращения к подросткам с предложением заниматься зацепингом. Кроме того, он координировал встречи детей на территории железнодорожных платформ.

Установлено, что летом этого года машинист вступил в переписку с подростком и убедил его прокатиться на внешней стороне поезда. Обвиняемый рассказал ему о прибытии управляемого им состава на станцию Бирюлево-Пассажирская, после чего юноша совершил опасную поездку до платформы Булатниково.

Мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следствие проводит комплекс действий, направленных на установление обстоятельств преступления.

В столице усилят работу по предупреждению случаев зацепинга среди несовершеннолетних. Одной из мер профилактики станет информирование родителей. Железнодорожники выступят на родительских собраниях и объяснят, почему важно следить за времяпрепровождением детей.