В Москве усилят профилактику зацепинга среди несовершеннолетних

Фото: РИА Новости/Сергей Ермохин

В столице будет усилена работа по предупреждению случаев зацепинга среди несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба департамента образования и науки Москвы в телеграм-канале.

Представители управления Московской железной дороги и департамента образования и науки Москвы договорились в ходе рабочей встречи о совместных усилиях для борьбы с проблемой. Одной из мер профилактики зацепинга станет информирование родителей.

Железнодорожники выступят на родительских собраниях. Они объяснят взрослым, насколько важно следить за времяпрепровождением детей.

Запланирован регулярный обмен положительным практическим опытом по борьбе с деструктивным поведением подростков.

Также специалисты разработали 16-часовую программу обучения педагогов. Им расскажут о правилах поведения на железнодорожной инфраструктуре, чтобы в дальнейшем они донесли эту информацию до школьников. Участниками программы уже стали 838 человек.

Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил о необходимости ужесточить наказание за размещение контента о зацеперах – предложил удалять его из свободного доступа во внесудебном порядке. К подросткам, занимающимся зацепингом, парламентарий предложил применить воспитательные меры воздействия.

