В профсоюзе полиции предложили создать отдельную структуру для борьбы с зацепингом

В России предложили немедленно удалять видео с зацепингом из соцсетей. Ранее же это увлечение потребовали приравнять к экстремизму. Как на сегодняшний день борются с этим явлением и как обезопасить детей, расскажет Москва 24.

"Может стоить жизни"

Фото: Агентство "Москва"

Удаление из соцсетей видео, связанных с зацепингом, оградит детей и подростков от просмотра такого контента. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

"Мы обсуждали это недавно по суицидам. Есть же договоренность, что никто ни о чем не говорит в соцсетях. Все это вычищается, ни одного ролика нет, и это как бы договор", – подчеркнула она.





Ольга Ярославская уполномоченный по правам ребенка в Москве Так же надо сделать по зацеперам, потому что вот эти ролики висят. Висят не только неделями, месяцами, годами. <…> Кто-то уже комментирует. Отвратительно это все: ребята это смотрят. <…> Надо вычищать это все моментально. Это ответственность государства.

Ранее Ярославская заявила, что зацепинг могут признать экстремистским движением и запретить в РФ. По ее словам, такое предложение было выдвинуто на совещании с представителями транспортной прокуратуры, Росгвардии, ФСБ и РЖД.

За подобные меры высказывалась и уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. В своем телеграм-канале она рассказала, что по состоянию на 9 октября 2025 года в регионе было зафиксировано 28 происшествий с участием зацеперов. За это время погибли 11 детей в возрасте от 11 до 17 лет.

"Дети, даже когда видят, что их товарищи или погибают, или сильно травмируются, остаются инвалидами, даже это их не останавливает. Они все равно лезут на электричку и, соответственно, тоже подвергают опасности свою жизнь", – сказала она.





Ксения Мишонова уполномоченный по правам ребенка в Московской области Таких детей обязательно надо ставить на учет, давать по возможности им, наверное, альтернативу какую-то заниматься более экстремальными какими-то видами спорта, чтобы секции были, которые помогали бы выбрасывать этот адреналин.

Ранее в Подмосковье велись поиски 14-летнего подростка из Лобни, который увлекался зацепингом и мог отправиться на встречу единомышленников. Следователи обнаружили фрагменты частей его тела на перегоне между станциями Некрасовская и Икша Савеловского направления 29 октября. Приоритетной версией следователи назвали травмирование электропоездом.

На фоне подобных случаев набирает популярность молодежное движение "антизацеперов". Подростки дежурят у станций, следят за крышами вагонов и пытаются задерживать тех, кто катается снаружи поездов. Тех, кого поймали, они передают полиции.

"Это не повод для славы"

Фото: Агентство "Москва"

Зацеперами чаще всего являются лица, не подлежащие серьезному наказанию в силу возраста. Однако в отношении них необходимо усилить воспитательные меры: ставить на учет или в отдельных случаях помещать в специальные социальные реабилитационные центры, поскольку они часто ведут антисоциальный образ жизни. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

"Главное – ужесточить наказание за размещение соответствующего контента. Как правило, площадки, которые это делают, хотя и предназначены для детей, монетизируются взрослыми. Это необходимо жестко пресекать, тем более что современные алгоритмы позволяют буквально в считаные минуты выявлять видео зацеперов после совершения таких действий. Поскольку такая деятельность представляет собой пропаганду серьезных правонарушений, контент можно удалять во внесудебном порядке", – сказал он.





Виталий Милонов зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Родители и школа должны спокойно и рассудительно объяснять детям суть таких увлечений. Также важно провести десакрализацию этого занятия в глазах подростков, которые часто привлекаются его мнимым романтизмом из-за особенностей развития мозга, когда область, отвечающая за адреналин, опережает область ответственности.

Для участия в социальной рекламе необходимо привлекать рэперов, актеров и других лидеров общественного мнения среди подростков, чтобы представить зацепинг как "маргинальное и позорное увлечение неудачников".

"Также важно использовать элемент страха: показывать видео, картинки и интервью с подростками, ставшими инвалидами из-за своего увлечения. Они искренне поделятся опытом со сверстниками, чтобы те не повторяли их ошибок", – добавил Милонов.

Первый зампред комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев назвал зацепинг "баловством на грани смерти".

"Как человек с инвалидностью первой группы я много времени провел в реабилитационных центрах и видел ребят, ставших инвалидами с черепно-мозговыми травмами из-за этого увлечения. Поэтому первоочередная мера – это профилактика и разъяснение, что такие действия связаны с тяжелейшими травмами и смертельным риском", – подчеркнул он в разговоре с Москвой 24.





Михаил Киселев первый зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Что касается контента, где этим хвалятся, я бы предложил передавать такие видео в компетентные органы или службы по делам несовершеннолетних, чтобы они взяли это в работу и проводили профилактические меры.

По мнению же главы Московского профсоюза сотрудников полиции Михаила Пашкина, на железной дороге необходимо создать отдельную структуру для борьбы с зацеперами и другими преступлениями на железной дороге.

"Два сотрудника патрульно-постовой службы на отрезок трассы в 100–150 километров – это ничто. Этим должны заниматься сами РЖД, создав структуру, подобную той, что была организована в московском метро, – люди в черной форме, которые проходят специальную проверку на физическую подготовку. Можно сделать аналогичную службу охраны, которая не допустит зацеперов к поездам", – объяснил Пашкин Москве 24.

Для молодых людей, которые таким образом проявляют индивидуальность и стремятся получить внимание через лайки, необходимо создать альтернативу – бесплатные спортивные курсы и мероприятия. Там они могли бы проявлять свою ловкость под контролем взрослых, сказал эксперт.





Михаил Пашкин глава Московского профсоюза сотрудников полиции С молодежью необходимо работать, а не просто запрещать – развивать их потенциал, обучать профессиям машинистов, обходчиков.

При этом председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала Москве 24, что лучшим "противоядием" против незаконных увлечений является максимальная занятость детей во внеурочное время.

"Когда ребенок может проявить свои лидерские качества в спорте, творчестве или других созидательных направлениях, у него не остается ни времени, ни сил, ни желания на деструктив", – объяснила она.

Также эти дети нуждаются во внимании близких, благодаря которому осознают ценность жизни для себя и родных.

"Администраторы соцсетей, в свою очередь, должны прилагать все усилия, чтобы избавлять нас от подобного контента. Тогда и дети будут относиться к этому более внимательно, понимая, что это не повод для славы", – пояснила Ирина Волынец.





Ирина Волынец председатель Национального родительского комитета Различные приспособления и оборудование, усложняющие деятельность зацеперов, вряд ли являются выходом из ситуации: тот, кто хочет, всегда найдет возможность. Поэтому важно, чтобы у детей даже не возникало таких мыслей.

Стремление продемонстрировать ловкость и смелость можно направить в позитивное русло, согласилась эксперт. По ее мнению, лучшими способами могут быть спорт, танцы и все, что связано с движением.

