Следователи обнаружили фрагменты частей тела пропавшего подростка из Лобни

Фото: телеграм-канал "Это Дмитров, детка!"

Следователи обнаружили фрагменты частей тела пропавшего подростка-зацепера из Лобни на железнодорожных путях на перегоне между станциями Некрасовская и Икша. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного управления СК РФ.

"По результатам проведенной молекулярно-генетической экспертизы установлено, что они принадлежат пропавшему несовершеннолетнему. Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, но одной из приоритетных является травмирование подростка электропоездом", – говорится в сообщении.

Ведомство также напомнило гражданам о необходимости проведения разъяснительных бесед с подростками об опасности зацепинга и о его трагических последствиях.

Ранее о смерти подростка сообщил его отец.

Информация об исчезновении 14-летнего мальчика при странных обстоятельствах появилась в СМИ в октябре. Сообщалось, что подросток ушел из дома 13 октября. Его мать рассказывала, что до этого сын никогда не сбегал.

Женщина отметила, что недавно мальчик подружился с зацеперами. Она пыталась "без истерик" объяснить сыну, что данное увлечение является опасным.

Сперва ребенка искали среди заброшенных и пустых домов, затем были разосланы листовки, а после к делу подключились добровольцы. СМИ предполагали, что подросток отправился на встречу зацеперов, которые помогали ему скрыться от родителей.

Позже с матерью пропавшего ребенка связалась администратор магазина из Звенигорода, которая рассказала, что видела ее сына.

Спустя время недалеко от станции Некрасовская Савеловского направления были обнаружены разбросанные кроссовки и телефон подростка.