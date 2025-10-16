Уголовное дело возбуждено после пропажи подростка-зацепера из Лобни

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи подростка-зацепера из Лобни, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Подмосковью.

Уточняется, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты. Кроме того, организованы поиски. В настоящий момент проводятся осмотры и допросы, а также мероприятия, которые направлены на установление местонахождения подростка.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Лобне 14-летний мальчик пропал при странных обстоятельствах. Утверждалось, что 13 октября он ушел из дома в неизвестном направлении. В разговоре с MSK1.RU мама Севы рассказала, что раньше он никогда не сбегал из дома, однако недавно подружился с ребятами, которые катаются на электричках.

Семья живет в частном доме. Женщина объяснила, что ее сын вылез через окно. Сначала она думала, что мальчик сидит в бане и греется, поскольку ему не спится. Утром родители обратились к поисковым отрядам и в полицию. Сначала мальчика искали среди заброшенных и пустых домов, затем были разосланы листовки, и к делу подключились добровольцы.

За два дня до исчезновения женщина узнала, что Сева катался с зацепером. Между мамой и сыном состоялся разговор о том, что это опасно. С ее слов, "все было без истерик". Перед пропажей подросток был "довольный" и рассказывал, что купил вкусный чай с малиной, рассказала его мама.

Недавно женщине позвонила администратор магазина из Звенигорода, которая рассказала, что видела ее сына. Родители пытаются получить записи с камер видеонаблюдения. Кроме того, мама Севы записала обращение, в котором призвала мальчика вернуться домой.

"Сева, мой родной, мы тебя очень сильно ждем, очень тебя любим. Возвращайся, пожалуйста, домой. Тебя очень ждет папа, я тебя очень жду. Ждут тебя Ярик, Тихомир, бабушки, дедушка, твои друзья. Пожалуйста, приезжай, мы тебя очень-очень сильно любим", – сказала женщина.

По информации СМИ, подросток отправился в Звенигород на встречу зацеперов, по некоторым данным, ее организаторы помогают участникам скрыться от родителей.

Ранее Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту травмирования мальчика на железной дороге в Подмосковье. Зацепер трое суток пролежал в холодном овраге.

СМИ писали, что друзья подростка посчитали его погибшим и договорились ничего не рассказывать о произошедшем. Позже мальчика удалось найти в полосе отвода на перегоне Подсолнечная – Клин Ленинградского направления Октябрьской железной дороги. Его госпитализировали, а по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

В настоящий момент состояние мальчика оценивается как тяжелое, но врачи дают оптимистичные прогнозы.

